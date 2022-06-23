Киев, , 09:59 — REGNUM Примерно 2 тысячи украинских военных находятся в плену, об этом вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в эфире телеканала «Украина 24».

По её словам, по пленным идёт постоянный процесс — украинская сторона обращается с письмами к Международному комитету Красного Креста, эта организация обращается к России, и российская сторона «частями подтверждает» количество пленных.

«Так вот, подтвержденных в российском плену наших военнопленных у нас на сегодня около 2 тысяч», — сказала Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, среди сдавшихся в плен украинских срочников есть те, кто запросил российское гражданство.

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