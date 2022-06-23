Саратов, , 10:02 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме правительством Саратовской области было заключено девять соглашений на 50 млрд рублей. Об этом заявил врио губернатора региона Роман Бусаргин.

ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам врио главы Саратовской области, президентом России Владимиром Путиным на пленарном заседании форума был озвучен ряд новых инициатив. Среди них: реформирование системы проверок малого и среднего бизнеса, их минимизация; модернизация ЖКХ, в том числе коммунальной инфраструктуры; увеличение финансирования программ по созданию комфортной среды в малых городах и комплексное развитие сельских территорий. Также ожидается внедрение промышленной ипотеки.

В связи с этим министерству экономического развития и министерству промышленности Саратовской области поручено актуализировать информацию о свободных площадках на территории региона.

Перед правительством области поставлена задача по вхождению в федеральный проект «Кампусы будущего».

«Мы обязаны использовать такую возможность», — сказал Бусаргин.

Врио губернатора также поручил поднять рейтинг Саратовской области на ПМЭФ и улучшить позиции к следующему мероприятию.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области будет реализован крупный инвестиционный проект по производству муки с общей мощностью переработки 1 млн тонн зерна в год, о чем на полях ПМЭФ-2022 договорились власти региона и компания «Био-Тон».

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