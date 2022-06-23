Москва, , 09:53 — REGNUM О героизме и мужестве нескольких российских военных, которые они проявили в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины, сообщили 23 июня в Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что ефрейтор Денис Санигаров смог организовать устойчивую радиосвязь при взятии под контроль аэродрома, когда российские военные выбили украинских нацистов с занимаемых позиций и развернули пункт управления. При этом враг неоднократно пытался уничтожить командный пункт, однако сталкивался с обороной десантников и во время этих боёв Санигаров лично уничтожил до десяти радикалов.

Также уточняется, что по колонне с боеприпасами и продовольствием, в составе которой находился сержант Роман Новиков, был открыт миномётный огонь со стороны киевксих бовеиков, в результате чего автомобиль, ехавший впереди Новикова, был подбит и загорелся. Сержант сумел быстро организовать эвакуацию четверых раненых военнослужащих ВС РФ в свою машину и покинуть место обстрела.

Кроме того, указывается, что старшина Сергей Васильев в составе группы десантников обнаружил пулемётный расчёт противника и обезвредил его с помощью гранаты. Также в ходе боя Васильев уничтожил до пяти нацистов и его подразделению удалось продвинуться без потерь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска оставили без электроснабжения абонентов населённых пунктов Луганское и Сигнальное Донецкой Народной Республики.