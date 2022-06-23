Тихуана, Мексика, 23 июня, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Власти США объявят о предоставлении 300 тысяч рабочих виз выходцам из Мексики и других стран Латинской Америки после визита мексиканского президента в Вашингтон в июле. Об этом сообщил министр внутренних дел Мексики Адан Аугусто Лопес в ходе выступления в городе Тихуана на границе с Соединенными Штатами.

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Глава МВД отметил, что 150 тысяч таких документов будут получены мексиканцами и гражданами других государств, которые находятся на мексиканской территории и ожидают разрешения от американской стороны. Остальные 150 тысяч виз будут пропорционально распределены между странами Центральной Америки.

По словам Лопеса, власти Мексики находятся в постоянном контакте с правительством США.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня национальная пограничная служба Панамы (SENAFRONT) объявила об обнаружении и задержании группы из 92 мигрантов, пытавшихся проникнуть на панамскую территорию со стороны моря.