Донецк, 23 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Украинские войска оставили без электроснабжения абонентов населённых пунктов Луганское и Сигнальное Донецкой Народной Республики. Об этом 23 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

ИА REGNUM Без света

В штабе рассказали, что в результате обстрелов украинских войск оказались обесточены 400 бытовых абонентов в Луганском, в Сигнальном — 63.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР из-за обстрелов обесточены и другие населённые пункты, например, Еленовка и Любовка.