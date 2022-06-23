Чебоксары, , 09:51 — REGNUM В Ибресинском районе Чувашии обнаружили новые месторождения песка с запасом 2 млн кубометров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Под колесами — древний белый песок Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Новые месторождения песка уже получили названия: Мерезеньское и Первомайское. В министерстве поясняют, что они даны по расположению к ближайшим населённым пунктам Ибресинского района.

Глава минприроды Эмир Бедертдинов заявляет, что общий объём запасов двух вновь выявленных месторождений песков оценивается в 2 млн кубометров. По его словам, по качеству они пригодны для строительных работ.

По данным минприроды, в Чувашии насчитывается 208 месторождений полезных ископаемых, имеющих промышленное значение. На их изучение и пользование недрами выдана 101 лицензия. Чиновники уточняют, что в большинстве случаев сырьё используется для производства строительных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня Госдума приняла закон, уточняющий, кто может являться пользователем недр: их могут отдать только российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям, если иное не установлено федеральными законами. Данное решение принято в условиях санкционного давления.

Подробнее: Госдума запретила иностранным юрлицам использовать недра