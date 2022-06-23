Пекин, , 09:50 — REGNUM Китайская ракета-носитель Long March-2D 23 июня успешно вывела на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли Yaogan-35-02. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Спутник Metocean.co.nz

Запуск был произведён с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) в 10:22 по местному времени (05:22 мск). Он стал 424-м для китайских ракет-носителей семейства «Чанчжэн».

По оценке ряда западных экспертов, предназначенные для исследования земной поверхности, в том числе для решения сельскохозяйственных задач, китайские спутники серии Yaogan могут также использоваться в разведывательных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская ракета-носитель Kuaizhou-1A 22 июня успешно вывела на орбиту экспериментальный спутник Tianxing-1, предназначенный для изучения околоземного космического пространства.

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