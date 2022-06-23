Петропавловск-Камчатский, 23 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В населённых пунктах Камчатки, где, по прогнозам управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, повысится класс пожарной опасности, для населения закрывают доступ в лесные массивы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Лесной пожар

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Так 26 июня показатель пожарной опасности достигнет высокого, пятого, класса в селах Долиновка и Пущино Мильковского района. В посёлке Козыревск Усть-Камчатского района класс пожарной опасности вырастет до четвертого.

Помимо запрета на посещение лесов в этих районах запрещено разводить костры, в том числе сжигать мусор и сухую траву.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии леса горят на территории в 22,8 тыс. га. Всего в республике насчитывается 21 природный пожар.