Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM Суд разрешил Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга не рассматривать коллективное заявление группы градозащитников о включении объектов Охтинского мыса в перечень объектов культурного наследия. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Концепция музея-заповедника Охтинского мыса Презентация концепции музея-заповедника С. Гайковича

Городской суд Санкт-Петербурга в апелляционном порядке рассмотрел административное дело по коллективному административному иску градозащитников, в котором они требовали обязать КГИОП рассмотреть заявление о включении объектов на территории Охтинского мыса в перечень объектов культурного наследия. Если ранее Куйбышевский районный суд признал незаконным бездействие комитета и обязал рассмотреть заявление активистов, то городской суд это решение отменил, а в удовлетворении иска полностью отказал.

По словам градозащитников, на территории мыса сохранились оборонительные рвы и основание башни шведской крепости Ландскрона XIV века, которые нуждаются в государственной охране. Напомним, что на территории мыса компания «Газпром нефть» планирует построить офисно-деловой центр и общественные пространства.

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