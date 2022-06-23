Санкт-Петербург, , 10:01 — REGNUM На Светлановском проспекте Санкт-Петербурга утром 23 июня загорелся пассажирский автобус на газовом топливе «МАЗ 203 947». Сработала система пожаротушения, водитель вовремя высадил 15 пассажиров, пострадавших нет. Это уже второй случай возгорания автобуса данной марки за последние две недели, в связи с чем компания-перевозчик «Домтансавто» намерена снять аналогичные машины с маршрутов для проведения экспертизы, сообщает «Фонтанка».

Автобусы МАЗ Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Информация о возгорании автобуса маршрута №98 у дома 8 по Светлановскому проспекту в Выборгском районе города поступила в 8:44 мск. По данным ГУ МЧС по Санкт- Петербургу, автобус горел по всей площади. Прибывшими пожарными огонь был быстро потушен, пострадавших нет.

При этом 10 июня такой же автобус «МАЗ» той же компании «Домтансавто», сгорел на Витебском проспекте Петербурга. В связи со вторым за месяц пожаром перевозчик решил снять с маршрутов все пассажирские «МАЗ 203 947». Все имеющиеся у компании машины этой марки отправят на экспертизу.