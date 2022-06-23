Санкт-Петербург, 23 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. На Светлановском проспекте Санкт-Петербурга утром 23 июня загорелся пассажирский автобус на газовом топливе «МАЗ 203 947». Сработала система пожаротушения, водитель вовремя высадил 15 пассажиров, пострадавших нет. Это уже второй случай возгорания автобуса данной марки за последние две недели, в связи с чем компания-перевозчик «Домтрансавто» намерена снять аналогичные машины с маршрутов для проведения экспертизы, сообщает «Фонтанка».

Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга Автобусы МАЗ

Информация о возгорании автобуса маршрута №98 у дома 8 по Светлановскому проспекту в Выборгском районе города поступила в 8:44 мск. По данным ГУ МЧС по Санкт- Петербургу, автобус горел по всей площади. Прибывшими пожарными огонь был быстро потушен, пострадавших нет.

При этом 10 июня такой же автобус «МАЗ» той же компании «Домтрансавто», сгорел на Витебском проспекте Петербурга. В связи со вторым за месяц пожаром перевозчик решил снять с маршрутов все пассажирские «МАЗ 203 947». Все имеющиеся у компании машины этой марки отправят на экспертизу.