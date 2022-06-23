Пономарёвский район, Оренбургская область, 23 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В селе Софиевка Пономарёвского района Оренбургской области вечером 22 июня загорелась хозяйственная постройка. Причиной пожара мог стать грозовой разряд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области Пожар

Пожар оперативно ликвидировали. Площадь, поражённая огнём, составила 180 квадрантных метров.

«Причиной пожара, вероятнее всего, стал грозовой разряд. От подобных неожиданностей природы не может быть застрахован никто, однако предотвратить или смягчить их последствия по силам каждому», — отметили в департаменте.

Для снижения опасности поражения молнией объектов устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями здания проводов. Защита молниеотводом основана на свойстве молнии поражать наиболее высокие и хорошо заземленные металлические сооружения.