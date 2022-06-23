Москва, , 09:48 — REGNUM В рамках Московской недели моды российские дизайнеры представят коллекции детской одежды. Об этом 23 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

ВДНХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мероприятие состоится 25 июня в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Работы представят в том числе дети с особенностями здоровья.

«В «Технограде» соберутся молодые дизайнеры и уже успешные модельеры. Гостям представят 25 коллекций детской одежды от российских брендов и расскажут, какие возможности для бизнеса и карьеры открыты в этом сегменте. Самых юных посетителей ждут творческие занятия по коллажу, фотографии и 3D-моделированию», — сказала Сергунина.

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