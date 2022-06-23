Москва, , 09:48 — REGNUM В Москве на ВДНХ в павильоне «Арт. Техноград» в рамках Московской недели моды 25 июня пройдёт фестиваль детской моды и стиля, сообщается на портале мэра столицы.

Показ Моды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Молодые дизайнеры и уже успешные модельеры представят 25 коллекций детской одежды от российских брендов и расскажут, какие возможности для бизнеса и карьеры открыты в этом сегменте.

Гости фестиваля детской моды встретятся с экспертами фешен-индустрии, увидят VR-выставку цифровой одежды, поучаствуют в творческих мастер-классах по коллажу, фотографии и 3D-моделированию и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, на первой Московской недели моды представили свою коллекцию одежды участники проекта «Активное долголетие».

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