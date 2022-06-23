Сочи, Краснодарский край, 23 июня, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Сильные ливни обрушились на город-курорт Сочи в ночь на 23 июня, в результате упало три дерева, есть локальные порывы на сетях электроснабжения. Об этом утром 23 июня в соцсетях сообщил глава администрации курорта Алексей Копайгородский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ливень

По информации мэра, за ночь в центральной части курорта выпало 25 мм осадков, 36 мм осадков выпало в Лазаревском районе, в остальных — не более 13 мм.

«Угрозы повышения уровня воды в реках и водоемах до неблагоприятных отметок — на данный момент нет, датчики в «зелёных» зонах. Подтоплений на городских территориях не зафиксировано», — уточнил Копайгородский.

Из-за ливней на территории города упало три дерево, они уже убраны. Также непогода привела к локальным порывам на сетях электроснабжения, сейчас ведутся восстановительные работы.

На территории Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение — по прогнозу, дожди в городе ожидаются 23 и 24 июня.

«Мобилизованы все силы. Действует предупреждение по смерчам. Предупреждены все собственники пляжных территорий. Всего у нас в полной готовности в случае ЧС более 1100 человек и почти 400 единиц техники», — написал Копайгородский.

Отметим, что во второй половине дня 22 июня был зафиксирован выход смерча из акватории Чёрного моря на пляж в Лазаревском районе Сочи. Повреждены пляжные конструкции.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края с 21 по 25 июня действует штормовое предупреждение.