На Сочи обрушились сильные ливни
Сочи, Краснодарский край, 23 июня, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Сильные ливни обрушились на город-курорт Сочи в ночь на 23 июня, в результате упало три дерева, есть локальные порывы на сетях электроснабжения. Об этом утром 23 июня в соцсетях сообщил глава администрации курорта Алексей Копайгородский.
По информации мэра, за ночь в центральной части курорта выпало 25 мм осадков, 36 мм осадков выпало в Лазаревском районе, в остальных — не более 13 мм.
Из-за ливней на территории города упало три дерево, они уже убраны. Также непогода привела к локальным порывам на сетях электроснабжения, сейчас ведутся восстановительные работы.
На территории Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение — по прогнозу, дожди в городе ожидаются 23 и 24 июня.
Отметим, что во второй половине дня 22 июня был зафиксирован выход смерча из акватории Чёрного моря на пляж в Лазаревском районе Сочи. Повреждены пляжные конструкции.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края с 21 по 25 июня действует штормовое предупреждение.