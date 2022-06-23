Сеул, , 09:49 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать рост индекса цен на товары производителей. Об этом 23 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в мае индекс цен на товары производителей составил 119,24 пункта, что на 0,5% больше по сравнению с апрелем текущего года. В годовом исчислении показатель вырос на 9,7%.

Стоимость продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в стране выросла на 1,5%, а промышленных товаров — на 0,8%. В частности, стоимость нефтепродуктов и угля увеличилась на 5,9%, химической продукции — 0,7%, дизельного топлива — на 8,3%, бензина — на 9,8%, свинины — 21,8%, яиц — на 4,8%.

Стоимость коммунальных услуг упала на 1,1%, однако цены на другие услуги, напротив, выросли на 0,4%.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.