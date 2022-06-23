Сеул, 23 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Южной Корее продолжают фиксировать рост индекса цен на товары производителей. Об этом 23 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, в мае индекс цен на товары производителей составил 119,24 пункта, что на 0,5% больше по сравнению с апрелем текущего года. В годовом исчислении показатель вырос на 9,7%.

Стоимость продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в стране выросла на 1,5%, а промышленных товаров — на 0,8%. В частности, стоимость нефтепродуктов и угля увеличилась на 5,9%, химической продукции — 0,7%, дизельного топлива — на 8,3%, бензина — на 9,8%, свинины — 21,8%, яиц — на 4,8%.

Стоимость коммунальных услуг упала на 1,1%, однако цены на другие услуги, напротив, выросли на 0,4%.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.