Ангарск, Иркутская область, , 09:47 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 23 июня известило о задержании нетрезвого 16-летнего водителя, катавшего подростков в Агранске.

За рулем Цитата из к/ф «Стюарт Литтл 2». реж. Роб Минкофф. 2002. США

Инцидент произошёл при осуществлении контроля в районе автодороги Ангарск-Савватеевка: около 3:00 по местному времени экипаж ДПС заметил автомобиль ВАЗ, которому был подан сигнал об остановке. Однако водитель требования проигнорировал, после чего полицейские направились в след за нарушителем, неоднократно призывая его остановиться и подавая соответствующие сигналы.

Правоохранители блокировали автомобиль на территории 18 микрорайона. Из машины выбежали семеро человек и попытались скрыться. Инспекторы ГИБДД задержали парня, выскочившего с места водителя.

Оказалось, что за рулем автомашины с признаками опьянения находился 16-летний уроженец Усольского района, не имеющий водительских прав. Наличие алкоголя в выдыхаемом им воздухе подтвердила процедура освидетельствования.

Автомобиль, принадлежащий родственнику одного из пассажиров, после инцидента помещен на арестплощадку.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю (13 — 19 июня) в Иркутской области случилось 61 ДТП, в которых шесть человек погибли, 77 человек получили травмы различной степени тяжести.

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