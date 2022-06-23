Самара, , 09:47 — REGNUM Бывшего директора ООО «Стройавтоснаб» обвинили в сокрытии денег, за счет которых должно было производиться взыскание налогов в Самарской области. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Уголовное дело

По версии следствия, фигурантка уголовного дела, занимая должность руководителя организации, осуществляющей свою работу в сфере оптовой торговли стройматериалами, допустила недоимку по налогам.

Сообщается, что с октября 2019 года по май 2021 года в адрес фирмы были направлены требования об уплате налогов и сборов. В результате неисполнения руководителем организации данных требований операции по счетам фирмы были приостановлены для принудительной взыскании недоимок.

В материалах дела указано, что обвиняемая решила производить перечисления денег, принадлежащих предприятию, на основании распорядительных писем, минуя расчетные счета фирмы.

«Действуя во исполнение задуманного, директор организации сокрыла денежные средства в размере более 5 миллионов 600 тысяч рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание соответствующих недоимок по налогам и сборам, путем их перечисления на расчетный счет организации, выступающей контрагентом в рамках заключенного ранее договора», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.