Благовещенск, 23 июня, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Два автобуса в Благовещенске с 23 июня будут ездить по новому пути. Схему движения изменят маршруты №3 и №9, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Sasha Krotov Автобус

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Причина неудобств для пассажиров — обустройство наружных сетей в переулке Серышевского между улицами Больничная и Загородная.

«Также перекроют ½ улицы Амурской между Чайковского и Пушкина, ½ улицы Чайковского между Амурской и Горького. Там проведут аварийно-восстановительные работы на сетях. Срок — с 8:00 23 июня до 17:00 26 июня», — сообщили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Амурской области обещали кардинально изменить подход к работе городских автобусов. Будут изменены маршруты, график движения транспорта станет жёстким. В январе эти перемены анонсировал глава города Олег Имамеев.