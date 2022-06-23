Первоуральск, Свердловская область, , 09:45 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области два местных жителя пойдут под суд за изнасилование малолетней. Об этом сообщает руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СКР по региону Александр Сапегин.

Суд Scarincilawyer.com

Среди них 34-летний бывший участковый уполномоченный полиции и 42-летний его знакомый, ранее неоднократно судимый. Последнему также вменяют угрозу убийством. Преступление было совершено 25 сентября. По данным следствия, преступления были совершены в одной из квартир, куда девочку заманил её 42-летний знакомый.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых отмечает, что полицейский был сразу же уволен из органов внутренних дел. А шестерых руководящих сотрудников привлекли к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в работе с личным составом.