Вашингтон, 23 июня, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Соединенные Штаты добиваются достижения Финляндией, Швецией и Турцией договорённости в вопросе о расширении Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 22 июня заявила в ходе слушаний в сенате США помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Мы стремимся к этому», — сказала она в ответ на вопрос о том, рассчитывает ли Вашингтон на достижение Финляндией, Швецией и Турцией такой договорённости до саммита альянса в Мадриде.

При этом Донфрид отметила, что США признают законные обеспокоенности Турции в вопросах терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал гарантировать быстрого вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.