Брюссель, 23 июня, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о возможном вступлении в альянс Финляндии и Швеции.

NATO Йенс Столтенберг

Выступая на мероприятии в Брюсселе, Столтенберг заявил, что не может гарантировать скорого вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он пояснил, что его целью является забота о вступлении в альянс этих государств, однако гарантировать быстрого результата он не может.

Как сообщало ИА REGNUM, на трёхсторонних переговорах Турции, Швеции и Финляндии не удалось достичь прогресса по вопросу расширения НАТО.