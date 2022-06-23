Иркутск, , 09:42 — REGNUM В Иркутской области 23 июня по состоянию на 11:00 местного времени действует три пожара на площади 8872 га, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Пожары в Приангарье МВД

По его словам, оба очага находятся в Катангском районе, где с 21 июня введен режим чрезвычайной ситуации.

«Пожары действуют на самом крайнем севере области, в лесотундре. Никогда здесь не проводилось лесоустройство. Населенные пункты и объекты экономики — в десятках километров. Изначально это зона космомониторинга, но я дал поручение эти пожары тушить.

В Бодайбо, Бодайбинском и Усть-Кутском районах в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки отменены режимы чрезвычайной ситуации», — пояснил иркутский губернатор.

Он также отметил, что возгорание в Чунском районе на площади 8 га ликвидировано. Полностью локализованы четыре пожара на площади 10 га: два — в Нижнеудинском районе, по одному — в Катангском и Чунском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 23 июня в лесном фонде в Иркутской области действовало два пожара на площади 8872 гектара.

Читайте также: В Приангарье тушат даже труднодоступные лесные пожары