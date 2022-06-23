Москва, , 09:41 — REGNUM В России якобы до сих не решена проблема в области обеспечения безопасности полетов, сообщает Международная организация гражданской авиации (ICAO).

Самолет wacki56

По данным организации, речь идет о том, что российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, поэтому возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом, пишет РБК со ссылкой на копию соответствующего документа ICAO.

Отмечается, что если к 14 сентября в России не разберутся с этой проблемой, информация о «существенных опасениях в области безопасности» станет общедоступной. В этом случае Россия присоединится к Эритрее и Бутану, где официально декларированы проблемы с обеспечением безопасности полетов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля 2022 года Росавиация закрыла для гражданских самолетов часть воздушного пространства юга и центра России из-за спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

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