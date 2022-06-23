Цюрих, Швейцария, , 09:40 — REGNUM Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре станет первым в истории, на котором каждая сборная сможет заявить 26 футболистов вместо 23. Об этом 23 июня сообщает Globo.

Футбольное поле Vito Fun

Отмечается, что Международная федерация футбола (ФИФА) введёт правило, согласно которому каждый тренер сможет заявить на мундиаль 26 игроков. Таким образом, у команд появится возможность иметь на скамейке запасных 15 футболистов.

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил, что правило пяти замен во время матча вводится на постоянной основе. В период пандемии коронавируса оно было введено в качестве временной меры, но теперь будет действовать и далее.

Напомним, ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.