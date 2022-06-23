Цюрих, Швейцария, 23 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре станет первым в истории, на котором каждая сборная сможет заявить 26 футболистов вместо 23. Об этом 23 июня сообщает Globo.

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Отмечается, что Международная федерация футбола (ФИФА) введёт правило, согласно которому каждый тренер сможет заявить на мундиаль 26 игроков. Таким образом, у команд появится возможность иметь на скамейке запасных 15 футболистов.

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил, что правило пяти замен во время матча вводится на постоянной основе. В период пандемии коронавируса оно было введено в качестве временной меры, но теперь будет действовать и далее.

Напомним, ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.