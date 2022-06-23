Беляевский район, Оренбургская область, , 09:40 — REGNUM В Оренбургской области сгорел автомобиль. Водитель погиб. По данному факту проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Сгоревший автомобиль пресс-служба УМВД по Оренбурсгкой области

Несчастный случай произошёл в Белевском районе. В лесу на полевой дороге недалеко от села Буранчи произошло возгорание машины.

Во время тушения пожара в салоне машины обнаружили обгоревшие останки тела 84-летнего жителя Оренбурга. Он приехал в Беляевский район на рыбалку.

«Предположительная причина возгорания длительное пробуксовывание автомобиля, который уперся в дерево», — отметили в полиции.