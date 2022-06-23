Элиста, 23 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 14 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением девять пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве 23 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На лечении в двух инфекционных стационарах остаются восемь ковид-пациентов, из них один человек остаётся в тяжёлом состоянии.

Всего в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 51 762 человека, выздоровели 50 795 пациентов. Зарегистрировано 843 летальных исхода от COVID-19.