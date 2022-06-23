Саннивейл, США, , 09:38 — REGNUM Atari представила новый логотип в преддверии празднования своего 50-летия. Изображение опубликовано 23 июня на портале Game Informer.

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Компания назвала новый логотип Borregas в честь улицы, на которой находится её штаб-квартира. Она отметила, что будет использовать знак вместе с юбилейным логотипом Sunnyvale, который был представлен ранее. «Инновации в дизайне были фундаментальной движущей силой и отличительной чертой Atari в золотой век видеоигр», — заявил генеральный директор компании Уэйд Розен

Он добавил, что каждый «художник, дизайнер и инженер» в организации «поставил перед собой задачу достичь творческого совершенства». «Это отличительная черта Atari, которая сохраняется и по сей день», — сказал Розен.

Напомним, компания по производству и изданию видеоигр Atari была основана 27 июня 1972 года в городе Саннивейл (штат Калифорния, США). Ранее СМИ сообщили, что сейчас она разрабатывает продолжение классической игры Yar’s Revenge, которая вышла на консоли Atari 2600 в 1982 году.