Молдавия, 23 июня, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В случае предоставления Молдавии статуса кандидата на вступление в Евросоюз, нужно будет проделать большое количество работы, чтобы подготовить страну к евроинтеграции. Об этом на телеканале Moldova 1 сообщил глава министерства иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Николай Попеску.

Old.mtic.gov.md Молдавская марка 2014 года в честь «дружбы» с Евросоюзом

«Процесс вступления в ЕС продлится несколько лет, мы не знаем точно, сколько. У нас очень много работы. Параллельно c европеизацией нашей страны продолжится работа над реинтеграцией государства», — сказал Попеску.

Он отметил, что вопрос присоединения Приднестровья к Молдавии не отменяется, но это планируется сделать через «диалог». Глава МИДЕИ добавил, что в Кишинёве рассчитывают на предоставление стране статуса кандидата в ЕС. Это позволит получать финансовую помощь на проведение новых реформ.

Напомним, после начала Россией спецоперации по денацификации Украины киевский режим закрыл границу с ПМР, оборвав торговые связи. Весь импорт в Приднестровье теперь поступает через Молдавию, чем пользуется Кишинёв, устраивая бюрократические проволочки на границе. Хуже всего обстоит ситуация с лекарствами. Их не пропускают через границу.