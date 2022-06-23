Москва, 23 июня, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Видеозапись боевых вылетов российских вертолётов Ка-52 в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины обнародовало 23 июня Минобороны России.

Vlsergey Вертолёт Ка-52

На выложенных в интернет кадрах запечатлены: вылет российских боевых машин с аэродрома базирования, нанесение ими ударов по объектам киевских боевиков, кадры объективного контроля поражения целей и возвращение Ка-52 после выполнения поставленной задачи.

Также указывается, что экипажи вертолётов ударами ракет с дистанции свыше пяти километров уничтожили позиции танков и другой бронетехники, а также укрепрайоны украинских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что артиллеристы украинских формирований совершили обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка.