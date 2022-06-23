Чебоксары, , 09:36 — REGNUM В Чувашии выясняют причину пожара в одной из школ Красноармейского района. Об этом сообщает ГКЧС республики.

Спасатель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, 22 июня в Чувашии ликвидировано четыре пожара, пострадавших и погибших нет. В частности, в 14:27 в селе Красноармейское по улице Ленина произошёл пожар в школе.

«В ходе пожара уничтожен спортивный инвентарь. Причина пожара и материальный ущерб устанавливается», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что также 22 июня в Чебоксарах огнём уничтожены надворные постройки и повреждён жилой дом по улице Фадеева, повреждена баня во 2-м Якимовском овраге. Кроме того, в одной из деревень Комсомольского района сгорел сарай. Причины данных пожаров устанавливаются.

По данным ведомства, с начала года в Чувашии зарегистрировано 665 пожаров. Жертвам огненной стихии стали 26 человек, ещё 43 жителя получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 июня местами по республике сохраняется «жёлтый» уровень опасности (высокая пожароопасность).