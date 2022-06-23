Донецк, 23 июня, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В результате обстрелов украинских войск оказались без электроснабжения населённые пункты Еленовка и Любовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 23 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Из-за обстрелов ВФУ (вооружённых формирований Украины — прим.) обесточены населенные пункты Еленовка и Любовка», — говорится в заявлении штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ несколько раз за утро 23 июня обстреляли Донецк.