Ростов-на-Дону, 23 июня, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Ростовской области число самозанятых превысило 139 тысяч человек. Людям, желающим превратить мечту в реальность, бесплатно и на льготных условиях оказывается комплекс различных услуг и мер господдержки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Работа

Во-первых, самозанятые могут получить льготные микрозаймы в размере от 50 тыс. до 1 млн рублей на срок до трёх лет со ставкой от 1% до 3% годовых. Такой возможностью воспользовался таганрожец Алексей Кузнецов, который занимается пчеловодством.

«Самое сложное было сделать первый шаг. И тогда я решил зарегистрироваться как самозанятый. У меня есть основная работа на заводе, но от дополнительного дохода точно не откажусь. Начал активно двигаться в этом направлении. Я счастлив, что мне помогли сделать первый шаг к осуществлению мечты. Теперь в жизни есть дело, которому хочется служить по велению души и зову сердца», — отметил он.

В Ростовской области также работает бесплатная школа для самозанятых «Работай на себя», выпускниками которой с 2021 года стали 420 жителей Дона. Обучение можно пройти по 14 специальностям. Популярностью пользуются специальности фотографа, кондитера, грумера, менеджера по работе с маркетплейсами, смм-менеджера, стилиста, менеджера по разработке чат-ботов и другие.