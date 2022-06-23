Краснодар, 23 июня, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Более 4,5 млн человек отдохнули на курортах Краснодарского края с начала 2022 года. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе администрации региона.

Sochiadm.ru Сочи

Из общего числа почти половина — 2,2 млн человек — отдохнули в Сочи, ещё 580 тысяч гостей принял Геленджик, около 560 тысяч - Анапа.

«Мы предлагаем отдых на любой вкус — на побережье гостей ждут отели разного уровня звездности, в том числе работающие по системе «все включено», оборудованные кемпинги, термальные источники, винный и агротуризм, пешие экскурсии. Все это позволяет сохранить загрузку на достаточно высоком уровне», — прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

На данный момент загрузка отелей курортов Черноморского побережья составляет 70%, на Азовском — 63%, столько же составляет уровень бронирования на лето.

На территории Краснодарского края действует около 11 тысяч средств размещения на более чем 500 тысяч мест, в том числе отели, работающие по формату «все включено» и «ультра все включено». Если в 2021 году турпоток в регион составил 16,5 млн человек, то в этом году на Кубани рассчитывают на 17 млн отдыхающих.