Иркутск, 23 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 23 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8682 человека, за последние сутки скончался один пациент. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 295 549 (+89 за сутки, хотя еще накануне было +91).

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Госпитализирован 238 (-13 за последние сутки). В то же время выздоровели 291 352 пациента (+94 за сутки).

Ещё 697 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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