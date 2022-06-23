Пермь, , 09:32 — REGNUM В Перми суд рассмотрел дело о передаче взятки главному врачу больницы, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

В суде Pixabay.com

Взяткодателем стала руководитель частной компании. Женщина является фигурантом уголовного дела.

Дважды (20 апреля и 18 июня 2020) пермячка передала главврачу часть взятки в сумме 70 тысяч рублей от обещанной ранее взятки в размере 150 тысяч рублей. В ответ предполагалось внесение в техническое задание аукционной документации условий, которые обеспечат победу в тендере.

После передачи взятки женщина была задержана сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю. Именно они выявили преступление.

Женщине назначили штраф в размере 450 тысяч рублей. Для обеспечения его взыскания суд наложил арест на денежные средства главы фирмы на сумму 6 млн рублей.