Тампа, США, 23 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Арбитры матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» не увидели нарушения правил в эпизоде с победным голом в овертайме. С таким заявлением 23 июня выступила Национальная хоккейная лига (НХЛ).

НХЛ

Форвард «Колорадо» Назем Кадри забросил победную шайбу в четвёртой игре финальной серии Кубка Стэнли. При этом во время взятия ворот на льду находились шесть полевых игроков «Эвеланш». Но судьи не зафиксировали нарушение численного состава и засчитали гол.

«Обсуждая победный гол, каждый из судей сообщил, что они не увидели нарушения численного состава во время игры. Это решение, которое не подлежит просмотру ни в видеокомнате, ни судьями на льду», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Колорадо» одержал победу над «Тампой» в четвёртом матче финала плей-офф НХЛ в овертайме со счётом 3:2.