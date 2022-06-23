Париж, , 09:31 — REGNUM Глава французского государства Эммануэль Макрон выступил с заявлением через три дня после результатов второго тура парламентских выборов, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Сайт президента Франции

После двухдневных переговоров с лидерами политических партий Эммануэль Макрон выступил с заявлением, чтобы вернуться к результатам парламентских выборов. Голосование, в результате которого ни одна коалиция, включая коалицию президента, не получила абсолютного большинства в Национальном собрании.

«Голосование имеет решающее значение для жизни нации, для ее большого выбора, и совершенно очевидно, что это больше не ощущается всеми», — заявил Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон, однако, объяснил, что результаты парламентских выборов «сделали президентское большинство главной политической силой Национального собрания».

«Ни одна политическая сила не может самостоятельно принимать законы, — признал глава французского государства, — президентское большинство действительно относительно, поэтому необходимо расширении либо путем заключения коалиционного контракта, либо путем создания большинства».

Как сообщало ИА REGNUM, президенту Франции Эммануэлю Макрону предстоит 8-дневный дипломатический марафон, включая саммиты G7 и НАТО, в разгар политического кризиса на национальной арене.

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