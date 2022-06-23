Донецк, , 09:31 — REGNUM Артиллеристы украинских формирований совершили обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка. Об этом 23 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 8:55 нанесён удар по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. С позиций в населённом пункте Невельское украинские войска выпустили десять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за утро 23 июня украинские войска несколько раз обстреляли Донецк.