Рязань, 23 июня, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Документы о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах губернатора Рязанской области подал 22 июня врио руководителя региона Павел Малков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Избирательная комиссия Рязанской области Подача документов в избирком

Павел Малков стал первым кандидатом в губернаторы, сдавшим документы о выдвижении. Его кандидатура была выдвинута Рязанским региональным отделением партии «Единая Россия».

«Ещё раз подчеркну: кандидатам от всех партий необходимо обеспечить равные права. Так называемый «муниципальный фильтр» должен быть демократичным и открытым. Надеюсь, что скоро состоятся первые встречи между депутатами и кандидатами от других партий, которые я просил организовать», — отметил врио губернатора в социальных сетях.

Выборы главы региона пройдут в единый день голосования в сентябре 2022 года.