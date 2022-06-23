Владикавказ, , 09:36 — REGNUM В горах Северной Осетии запросили помощи туристы, совершавшие восхождение на гору Казбек. Один из них получил травму. Для его эвакуации был вызван вертолет, сообщили 23 июня в пресс-службе регионального управления МЧС.

Вертолет D. Miller

Известно, что группа туристов прибыла в Северную Осетию из Челябинска. Их маршрут был зарегистрирован в спасательном ведомстве. У пострадавшего травма ноги, его состояние не уточняется.

«В Северную Осетию вылетел вертолет МЧС России для эвакуации со склона горы Казбек альпиниста из Челябинска, получившего травму ноги при спуске», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 19 июня пришлось вызывать вертолет для спасения туриста из Пятигорска, получившего травму в горах Кабардино-Балкарии.

Читайте ранее в этом сюжете: В горах Кабардино-Балкарии вертолетом эвакуировали пострадавшего альпиниста