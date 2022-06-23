Москва, , 09:27 — REGNUM Свыше половины жителей России (53%) уверены в том, что пандемия коронавирусной инфекции ещё не завершилась и возможны ее новые волны. Это 23 июня следует из результатов опроса банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что исследование, результаты которого приводит ТАСС, проводилось в период с 15 по 20 июня среди совершеннолетних жителей России в городах с населением более 100 тыс. человек.

Согласно полученным данным, 53% участников опроса считают, что пандемия не закончилась. Обратного мнения придерживаются 30% респондентов и 16% уверены, что её никогда не было.

Также указывается, что 54% заявили, что они вакцинировались от SARS-CoV-2, при этом свыше половины жителей Москвы и Подмосковья (51%) заявили, что не проходили вакцинацию. При этом 35% респондентов заявили, что прошли вакцинацию, 16% участвовавших в опросе рассказали о прохождении ими ревакцинации и только 3% сообщили о том, что ревакцинировались более одного раза.

Кроме того, отмечается, что 37% опрошенных считают вакцину эффективной, 32% респондентов затруднились оценить эффективность вакцинации, а 25% заявили, что не делали прививку, так как не считают её эффективной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что требование об обязательном ношении масок в общественных местах могут вновь ввести в Нижегородской области со второй половины сентября текущего года.