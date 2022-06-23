Прага, , 09:27 — REGNUM Власти Чехии приняли решение остановить выдачу виз гражданам России и Белоруссии до конца марта 2023 года. Об этом сообщили в МИД страны.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В министерстве рассказали, что принятое решение о запрете на выдачу виз гражданам России и Белоруссии, а также разрешений на длительное пребывание в Чехии будет действовать до конца марта 2023 года.

«Исключение составляют гуманитарные случаи», — говорится в заявлении МИД Чехии.

Отмечается, что мера направлена на оказание давления на российские и белорусские власти.