Ижевск, , 09:24 — REGNUM Причиной пожара в стоящем на парковке на улице Молодежной в Ижевске грузо-пассажирском фургоне стала оставленная включенной газовая плитка, на которой водитель кипятил воду. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии на своей странице в социальной сети.

Дымящийся фургон в Ижевске пресс-служба управления МЧС по Удмуртии

В управлении подчеркнули, что пожар в автомобиле — это чрезвычайно опасная ситуация, быстротечная и разрушительная. Машина полностью выгорает примерно за 5-10 минут. Поэтому необходимо в первую очередь позвонить в пожарную охрану и только потом пытаться тушить пожар самостоятельно.

ИА REGNUM напоминает, фургон загорелся вечером 21 июня. К приезду спасателей, через пять минут после получения сообщения о возгорании, фургон горел открытым пламенем. Спустя две минуты пожарные ликвидировали открытое горение. Водитель пытался потушить пожар самостоятельно и получил ожог обеих рук. Мужчина получил медицинскую помощь и был отпущен на амбулаторное долечивание.