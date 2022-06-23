Воронеж, , 09:24 — REGNUM Троллейбусы не вышли на линию в Воронеже утром 23 июня из-за аварийного отключения подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Троллейбус Цитата из мф «Ну, погоди!». Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

Аварийное отключение тяговой подстанции, которая питает троллейбусное депо, произошло около 03:30. Из-за этого троллейбусы не смогли выйти на линию.

«В настоящее время специалистами проводится работа по переключению к резервному источнику питания», — уточнили в мэрии.

Работа троллейбусов будет восстановлена после подачи электропитания.

Ранее в Воронеже была приостановлена работа троллейбусного маршрута №11, с 30 мая до конца июля, причина — ремонт теплотрассы на Ленинском проспекте.