Воронеж, 23 июня 2022, 09:24 — REGNUM Троллейбусы не вышли на линию в Воронеже утром 23 июня из-за аварийного отключения подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Аварийное отключение тяговой подстанции, которая питает троллейбусное депо, произошло около 03:30. Из-за этого троллейбусы не смогли выйти на линию.
Работа троллейбусов будет восстановлена после подачи электропитания.
Ранее в Воронеже была приостановлена работа троллейбусного маршрута №11, с 30 мая до конца июля, причина — ремонт теплотрассы на Ленинском проспекте.