Чебоксары, , 09:24 — REGNUM В Чувашии спасатели распространили новое предупреждение о высокой пожароопасности. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

-1 Спирин1 Наталия Николаева © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что с 23 по 27 июня местами по республике сохраняется «жёлтый» уровень опасности» из-за высокой пожароопасности.

Спасатели напоминают, что неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению лесных пожаров и термических аномалий. В республике в настоящее время действует особый противопожарный режим.

Отметим, что ранее «жёлтый» уровень опасности объявлялся в Чувашии 16 и 17 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов прогнозировал, что 23 — 24 июня в республике местами могут быть дожди, а 25 июня начнётся потепление, в результате в начале следующей недели воздух прогреется до +25…+30 градусов.

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