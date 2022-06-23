Бодайбо, Иркутская область, , 09:23 — REGNUM На утро 23 июня в лесном фонде в Иркутской области действовало два пожара на площади 8872 гектара, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Пожары в Иркутской области ГУ МЧС РФ по Иркутской области

Оба очага — в непроходимых местах Крайнего Севера в Катангском районе, где с 21 июня введен режим ЧС.

«Эти пожары действуют на самом крайнем севере области, где никогда не проводилось лесоустройство. Населенные пункты и объекты экономики — в десятках километров. Это зона космомониторинга, но мы по поручению губернатора все равно эти пожары тушим. До 24 июня нарастим группировку до 204 человек. В нее войдут 100 пожарных-десантников федерального резерва», — сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

В Бодайбо, Бодайбинском и Усть-Кутском районах в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки отменены режимы ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Бодайбинском районе Иркутской области были ликвидированы четыре лесных пожара на площади 1796 га, в том числе один — на территории государственного природного заповедника «Витимский».

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