Москва, , 09:23 — REGNUM Певец Пьер Нарцисс будет похоронен на своей Родине — в Камеруне. Но прощание с артистом состоится в Москве. Об этом РИА Новости рассказала его бывшая жена Валерия Калачева.

Пьер Нарцисс Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Похороны состоятся в Камеруне, потому что мама, сестра, родственники очень хотят забрать тело и захоронить в фамильном склепе с его папой, дядями», — пояснила Калачева.

Экс-супруга Пьера Нарцисса уточнила, что прощание с артистом пройдет в Москве. Дата и место согласовываются.

Как сообщало ИА REGNUM, Пьер Нарцисс — исполнитель хита «Шоколадный заяц» — скончался 21 июня в возрасте 45 лет. Он был доставлен в больницу с почечной недостаточностью и проблемами с поджелудочной железой и сердцем.

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